外媒揭台超商成戰時樞紐　翁曉玲：要法辦？

國民黨籍“立委”翁曉玲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）針對英國《衛報》（The Guardian）報導，4名知悉內部討論的消息人士說台灣有超過1萬3千家便利商店可做戰時樞紐，中國國民黨籍“立委”翁曉玲今日接受中評社訪問表示，之前她只不過詢問“農業部長”陳駿季關於戰時糧食供應站就被民進黨政府、“行政院長”卓榮泰圍剿，現在這4名消息人士對民進黨來說應是洩露“國家機密”，要不要辦、要不要管？



翁曉玲3月26日在“立法院”經濟委員會質詢陳駿季，有無法定且應資訊公開的“民生必需品配售供應站”規劃，卻遭卓榮泰痛批翁曉玲要的是“戰時糧食儲備地圖”，並震怒說翁曉玲以後對行政部門的索資都要卓同意才能給。事後翁曉玲也遭綠側冀撻伐、抹紅。



英媒《衛報》12日披露，台灣面對大陸攻擊時，其中一項討論是萬一發生戰爭，便利商店或許可以發揮重要功能。4名知悉內部討論的消息人士說，台灣有超過1萬3000家便利商店，萬一發生上述狀況，台灣居民可走到便利商店領取連鎖店自身物流運輸系統配送的口糧和醫藥物資。



法律學者出身的翁曉玲14日在“立院”向中評社表示，民進黨政府現在把無法應付或無法回答的問題，就會處心積慮將監督的“立委”抹紅成“中共同路人”。她上次在經委會質詢陳駿季，是問萬一台灣發生戰爭危難，民生物資要怎去配給？現行法律都明文規定，這是公開的資訊、有需要讓民眾都知道。



翁曉玲說，豈料民進黨政府卻沒做好功課與準備，陳駿季不僅支支吾吾回答，事後卓榮泰更惱羞成怒指控她提出的民生必需品供應站資訊，是“國家機密”，但事實上這就不是“國家機密”，卓榮泰還嗆以後她向“政院”部會索資都要卓的同意，卓榮泰還造謠她索要的是“戰時糧食配送站配置圖”。

