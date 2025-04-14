罷綠委民團遭約談　國民黨律師團做後盾

針對罷免綠委民團領銜人遭約談，國民黨召開記者會表示，會組律師團當後盾。(照片:截自國民黨臉書直播) 中評社台北4月14日電／台北地檢署偵辦涉幽靈連署案，罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的罷團成員14日遭約談搜索。中國國民黨表示，已接洽聯繫都有律師陪同偵訊，國民黨律師團會成為最強後盾。



根據《中央社》報導，北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，14日指揮“調查局”兵分6路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等人住處，並約談6人說明。



國民黨下午召開記者會，智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，民進黨為了轉移“共諜”案焦點，竟然將司法大刀作為政治工具，砍向一般公民團體，並質疑政府只辦罷綠委團體，不辦罷藍委團體，是雙重標準。



凌濤指出，接下來包括今天在內的所有案件，只要罷免公民團體領銜人受到司法查辦，國民黨律師團都將成為最大後盾，據他瞭解，雙吳罷團的相關領銜人，國民黨已接洽聯繫，都有律師陪同偵訊。



凌濤強調，未來任何一名領銜人受到“調查局”壓迫、司法體系政治操作迫害，國民黨都會成為最大後盾。希望一般民眾可以執行公民基本權利，這是國民黨最重要的立場。



國民黨副發言人鄧凱勛指出，藍委馬文君罷免案有11件偽造情事，藍委丁學忠有10件、藍委林沛祥有116件，但檢調到現在像沒事發生一樣，繼續往藍營青年、一般公民團體下手。



國民黨考紀會主委黃怡騰表示，國民黨準備律師團協助，確保在程序上能受到司法機構公平對待，也呼籲檢調機構，對於其他涉及不法的罷免活動，一樣秉持相同標準偵辦。