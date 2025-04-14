美退役上將任漢光顧問？台軍方：不評論個案

美國陸軍退役四星上將羅伯特.艾布蘭。（照片：美國駐韓美軍司令部網站） 中評社台北4月14日電／台軍方現正進行漢光41號演習電腦兵推，傳出美國陸軍退役四星上將羅伯特.艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任參謀總長梅家樹上將的“顧問”。對此，台軍方表示，台美軍事交流均按年度計劃正常執行，“國防部”一貫原則，係不評論個案。



台軍方於5日至14日舉行為期14天13夜的漢光41號“電腦輔助指揮所演習”（電腦兵推），以大陸灰色地帶進入及由演轉戰進攻台灣等可能行動為想定場景，運用“聯合戰區層級模擬系統（JTLS）”推演平台，進行連續24小時對抗演練。



媒體報導，此次漢光41號兵推，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特.艾布蘭，出任此次漢光電腦兵棋推演的資深觀察員，並首次在漢光兵推以參謀本部編制，擔任參謀總長梅家樹上將的“顧問”。



台“國防部”對此回應說，台美軍事交流均按年度計劃正常執行，“國防部”一貫原則，係不評論個案。



羅伯特.艾布蘭出身西點軍校、裝甲兵科，歷任駐韓美軍司令兼任聯合國軍司令官，2021年7月退役。



羅伯特.艾布蘭的父親克雷頓.艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）赫赫有名，是美國裝甲名將，二戰期間曾率戰隊解救第101空降師官兵。而陸軍新接裝的M1A2T艾布蘭戰車，就是以他名字命名。