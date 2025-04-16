范揚杰：綠連爆“陸諜案　大罷免失正當性

曾擔任綠營大老游錫堃和葉菊蘭核心幕僚的民進黨資深黨員范揚杰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月16日電（記者 盧誠輝）曾任綠營大老游錫堃和葉菊蘭核心幕僚的民進黨資深黨員范揚杰接受中評社訪問表示，民進黨當初是以指控在野黨“親中賣台”和“被中國勢力滲透”為由來發動大罷免，但現在卻是綠營內部連環自爆“陸諜案”，由此可見大罷免已失去正當性，民進黨2026將自食惡果。



范揚杰，東吳大學政治系學士，2000年加入民進黨，目前仍為民進黨員，曾是葉菊蘭核心幕僚，曾任民進黨文宣部及客家部資深專員、民進黨新竹縣黨部執行長、2014年游錫堃競選辦公室文稿小組召集人，現為卓越大數據民調中心總監。



民進黨內部“陸諜案”連環爆，繼“立法院前院長”游錫堃助理盛礎纓、“總統府總統辦公室”諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮之後，“國安會秘書長”吳釗燮擔任“外交部長”時的助理何仁傑也被查出涉犯《“國安法”》，何目前已遭收押禁見，而民進黨則火速將其開除黨籍止血。



范揚杰指出，民進黨的慣用手法就是第一時間先進行切割，然後再反過來指控這些“陸諜”都是被大陸派來臥底的，最後再把責任繼續推給在野黨，指控就是因為藍白“立委”“親中賣台”，才會導致“國安”系統被滲透，所以他對於民進黨的操作方式一點也不感到意外。



他認為，民進黨現在欠大家一個道歉，因為當初民進黨就是以指控在野黨“親中賣台”和“被中國勢力滲透”為由來發動大罷免，但現在卻是綠營內部連環自爆“陸諜案”，真是有情何以堪？由此可見大罷免已失去正當性，民進黨若再不願意道歉認錯，2026地方選舉也將自食惡果。



范揚杰提到，從前綠委趙天麟和前“交通部長”李孟諺都因先後有陸籍小三而中箭落馬，到最近民進黨內部接二連三的爆發的“陸諜案”，從“總統府”、“外交部”、“立法院”、民進黨中央黨部到民進黨議員辦公室全淪陷，難道民進黨都不用出來道歉？不用向外界說明交代清楚嗎？