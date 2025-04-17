謝啟大：美國關稅戰引仇恨　倒楣是自己人

新黨前主席、前“立委”謝啟大接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普發動關稅戰，新黨前主席、前“立委”謝啟大接受中評社專訪表示，特朗普四處發動報復關稅，引起全世界的仇恨。若一昧再跟著美國，恐怕就是受害；不過這情況反倒有利於中國，衹有中國敢喊出奉陪到底，並做好萬全準備、見招拆招。



美國對中國輸美商品的關稅從145%有部分產品大幅提升至245%。未來是中美貿易大戰？謝啟大表示，美國對全球課徵高關稅，變來變去、反覆無常。但全球衹有中國敢喊“奉陪到底”，反觀特朗普卻沒資格喊奉陪到底，因特朗普是商人腦袋，全憑商人利益考量。她認為，美國在歷經前總統小布什後，到現在的特朗普，恐怕會搞垮美國。而中國方面已做好完全準備，即便特朗普出100招，中國也有準備101招，見招拆招。



謝啟大，出生於江西省上饒縣，台灣大學法律研究所碩士、司法官訓練所第18期，曾任新黨主席、3屆新黨籍“立委”、宜蘭、新竹地院法官、台灣高等法院花蓮分院法官、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會首席仲裁員等。



謝啟大向中評社說，中國不會被特朗普整到，特朗普無法如意，中國遇到特朗普反而會持續往上提升。孟子曰：“無敵國外患者國恆亡”，一個國家要壯大，就要有敵、外患才會強盛。中國會愈來愈強，美國一再打壓中國，中國都會快速崛起，不是壞事。



她表示，特朗普極度狂傲、自大，她甚至曾擔心特朗普若2020年連任，搞不好還會把腦筋動到核武，所幸特朗普2020年是落選，2024才回鍋，因特朗普曾落選過，因此會有很多恨意及報復手段，現在想辦法要去整別人。

