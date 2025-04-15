劉書彬：台談判前就先亮底牌　別再出牌了

民眾黨籍“立委”劉書彬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，賴清德14日表示，台灣是首批與美國談判，第一階段談判過程順利。東吳大學政治系教授、台灣民眾黨籍“立委”劉書彬接受中評社訪問表示，台灣在談判前就已亮出底牌，如今特朗普又變來變去，台灣要有智慧去應對，謀定而後動，別再出牌了，應效法歐盟。



劉書彬表示，特朗普4月2日實施對等關稅，台灣面臨要被課32%高關稅，豈料又說暫緩90天、先課10%；在電通、半導體產品方面，美國海關與邊境保護局（CBP）近日又發布公告說列出豁免的特定產品包括電腦、智慧型手機及晶片。結果特朗普13日卻又駁斥說關稅豁免清單是“假新聞”，沒有任何關稅豁免、或能逃脫不公平貿易逆差、非貨幣關稅壁壘的責任，尤其是中國大陸。



劉書彬指出，都顯示特朗普變來變去，大家還是等特朗普釋出的資訊是底定的，再做應對及做法。比如“行政院”本來說這周會實施880億元新台幣的紓困補助，因遇到特朗普豁免電通產品，改稱要再晚一周實施，特朗普又說不會豁免，因此還是謀定而後動再說。



劉書彬向中評社表示，台灣可借鏡歐盟，歐盟最初遇到特朗普對等關稅，採取的態度也是對等課關稅課回去，結果特朗普就收回、稱暫緩，歐盟也暫緩。台灣應要用智慧，可學習歐盟再去做應對，不是說要去做報復性關稅，而是等特朗普將政策底定後再發布政策。



她說，可是大家看到的卻是，連談判都還沒開始前，台灣就把底牌都提出去了，包括購買天然氣能源、加強投資美國、擴大採購美國商品、排除非貿易障礙、從零關稅談起等，底牌都先亮完了。

