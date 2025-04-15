林沛祥：美國已從世界經濟的秩序者變搗亂者

國民黨籍“立委”林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普發動關稅戰，中國國民黨籍“立委”林沛祥接受中評社訪問表示，美國已從世界經濟的秩序者、倡議者變成搗亂者、加害者，這讓全球所有國家及政體都要三思，台灣也要思考，繼續猛抱美國、跟著美國走會比較好嗎？



特朗普4月2日實施對等關稅，台灣從被課32%高關稅暫緩90天，現被課10%。美國海關與邊境保護局（CBP）近日又發布列出豁免的特定產品包括電腦、智慧型手機及晶片。特朗普13日卻駁斥，沒有任何關稅豁免、或能逃脫不公平貿易逆差、非貨幣關稅壁壘的責任，尤其是中國。



林沛祥15歲即赴美國紐澤西州求學，為美國洛約拉馬利蒙特大學企業管理碩士、南加州大學公共行政碩士、拉文大學公共行政博士。



林沛祥認為，特朗普的動機背後含意，其實都沒有很深的經濟理論去支持，特朗普要的內閣就是唯命是從，台灣若還是將美國當做世界秩序的領導者來看，那恐怕未來的世界是無政府狀態。美國已從世界經濟秩序的倡議者、保護者，變成搗亂者、加害者，這讓全球所有國家及政體在處理政經議題時，都要再三思，繼續跟著美國走比較好嗎？



林沛祥向中評社說，特朗普想的只是快速解決美國內部問題，但美國內部問題都很深層，包括教育不普、貧富差距等問題，這些都不是大刀闊斧、一次就能搞定，特朗普卻還自比是厲害的外科醫生，發布對等關稅時還自豪地說“改造美國手術成功”。



他說，結果特朗普到頭來還是採取頭痛醫頭、腳痛醫腳的策略，特朗普這樣的作為，對於美國未來的態勢，要如何繼續當全球領導的角色？其實都是傷及美國自己。

