罷綠委涉偽造文書　北檢約談李孝亮等6人

罷免綠營雙吳召集人李孝亮（左）、劉思吟（右）。（照片：罷團提供） 中評社台北4月14日電／台北地檢署偵辦涉幽靈連署案，查出發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的民團疑有偽造提議書情事，今天指揮“調查局”兵分6路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安住處，並約談6人說明。另約談李孝亮母親等5名證人，目前證人中有4人已移送北檢復訊，罷吳四騎士尚在“調查局”台北市調查處接受調詢。



台北地檢署14日發布新聞稿指出，北檢於3月7日、3月24日分別接獲告發“吳思瑤立委”、“吳沛憶立委”罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，北檢依程序立案後，由承辦檢察官指揮“調查局”台北市調查處進行調查。



北檢表示，經向“中央選舉委員會”、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。



北檢說，檢察官為保全證據及追查釐清案情，經向台北地方法院聲請核發搜索票獲准，今天指揮調查官持法院核發的搜索票，搜索李姓被告等6人的住居所共6處，並通知相關人士到場查證，目前全案仍在積極調查中。



據瞭解，6名被告包括吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉，以及“罷吳四騎士”賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安。檢調也以證人身分約談李孝亮母親等5人說明，下午陸續移送北檢復訊。



北檢強調，北檢偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。