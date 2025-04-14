高雄關稅論壇　業界：很多老闆最近都睡不著

“面對美國總統特朗普提出對台32%關稅風暴，高雄產業的因應之道”公聽會14日下午高雄市議會第一會議室舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月14日電（記者 蔣繼平）因應美國關稅戰，中國國民黨籍高雄市議員14日舉行公聽會，在地出口業者指出，最怕企業產生骨牌效應，一垮就導致勞工失業，也希望銀行不要抽銀根，並降低與關稅戰無關的淨零、碳排等政策干擾。藍營議員也呼應，中小企業現在忙於應付國際情勢，動盪不安時期，市府應該更協助產業在高雄站穩腳跟。



台灣科技產業園區電機電子工業同業公會副理事長賴貞伶表示，在關稅戰過程中廠商都“睡不著”，8日前拼命拉貨，拚9日離港避免課關稅，但還要看實際情況。客戶說出貨要消化10%關稅或未來的32%關稅，所以進也不是，退也不是，所以很多老闆睡不著，到底怎麼課稅，真的要遇到才知道。



國民黨籍高雄市議員黃香菽、李雅靜、蔡金晏14日下午共同主持“面對美國總統特朗普提出對台32%關稅風暴，高雄產業的因應之道”公聽會，藍委柯志恩、藍議員陸淑美、陳麗珍、及綠議員陳明澤到場，高雄市經發局、財政局、農業局、海洋局、勞工局等局處出席，在高雄市議會第一會議室舉行的座談發表看法。



出席的產業代表：高雄市工業會總幹事李威穎、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會副理事長賴貞伶。學界代表：義守大學財務金融管理學系教授李樑堅、正修科技大學企管系副校長鄭舜仁、高雄科技大學國際企業系教授李仁耀、中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源等。



藍委柯志恩表示，關稅戰現在是每天一變，處在混亂的情況，高雄螺絲、鋼鐵衝擊大，中鋼日前說會與產業站在一起，但下游廠商反映中鋼材料價格偏高，可見大、中小企業立場、處境都不一樣，北部已有無薪假聲音出現了，未來5、6月可能無薪假現象更多，大家“剉咧等”。



高雄市工業會總幹事李威穎指出，世界性問題牽動台灣產業，風暴會逐漸變大，他觀察特朗普宣布4月2日關稅戰先對付洗產地，4月11日回到競爭對手中國大陸，4月14日才回到針對科技產業，邏輯是這樣。這次要注意企業，而非勞工。他呼籲這次政府要防範企業的骨牌效應，若企業一垮，勞工問題就來了。

