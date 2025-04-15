陸配二代劉俊良：兩岸趨緊繃讓人很為難

台灣移民青年倡議陣線協會14日召開記者會替陸配發聲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）台官方要求陸配及其子女提出大陸除籍證明釀風暴，母親來自重慶的新竹清華大學社會學研究所碩士生劉俊良接受中評社訪問指出，儘管多數台灣人是善良的，但在政治情勢趨於敏感的當下，社會氛圍確實轉趨緊繃，對有中國大陸背景者形成不小壓力。



劉俊良表示，在他成長過程中，遭遇惡意言語或歧視情況不多，但正因如此，當面對個別不友善的對待時，反而格外強烈，甚至可能帶來心理創傷。這次陸配除籍爭議凸顯的不只是個案，而是行政系統在程序與認知上的疏漏，對當事人而言，儘管並非出於惡意，也足以構成一種壓力與排斥感。



劉俊良是台灣移民青年倡議陣線協會常務理事、陸配家庭的第二代，母親來自重慶，他14日隨移青會赴“立法院”召開記者會替新住民發聲，會後接受中評社訪問。



談到現在台灣社會對陸配出現類似獵巫氛圍，劉俊良指出，近年兩岸情勢緊張，導致社會氛圍更為緊繃，許多原本潛藏的歧見與偏見也因此被激化浮出水面，這並非一夕之間爆發的問題，而是累積2、30年來對大陸移民的不理解與忽視，在重大政治或國際事件中就會被放大。



劉俊良舉例說，2014年廣大興案中，台灣社會對菲律賓移民的敵意便是一例，說明台灣尚未建立出真正友善的多元移民文化。



劉俊良認為，移民議題本應理性處理，但現今公共討論容易情緒化，並將個人背景與政治立場畫上等號，忽略了每個人的成長脈絡與認同歷程。他強調，自己雖有大陸背景，但台灣這片土地是自己的家，他不可能不愛這裡，這裡就是他的家鄉。