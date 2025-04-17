范揚杰：民進黨執政雙標嚴重　賴乾脆宣布戒嚴

曾擔任綠營大老葉菊蘭核心幕僚的民進黨資深黨員范揚杰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）罷綠委團體近期屢遭搜索調查，引發外界“辦藍不辦綠”的質疑。曾擔任民進黨大老葉菊蘭核心幕僚的民進黨資深黨員范揚杰接受中評社訪問表示，台灣在民進黨長期執政下變得非常雙標，價值觀不斷被扭曲，賴清德若要這樣搞，乾脆直接宣布戒嚴算了，但言論自由不應該是民進黨的專利。



范揚杰感嘆，鄭南榕遺孀葉菊蘭日前甚至還說“沒有‘主權獨立國家’，談什麼言論自由”，實在很諷刺，因為當初鄭南榕是為了爭取百分之百的言論自由，但葉菊蘭身為遺孀卻講出那樣的話，等於是在為賴清德打壓言論自由背書，實在非常不堪。



范揚杰，東吳大學政治系學士，2000年加入民進黨，目前仍為民進黨員，曾長年跟在前“總統府資政”葉菊蘭身邊，曾任民進黨文宣部及客家部資深專員、民進黨新竹縣黨部執行長、2014年游錫堃競選辦公室文稿小組召集人，現為卓越大數據民調中心總監。



范揚杰指出，罷免團體出現不實連署的狀況其實藍綠都有，若檢調統一標準偵辦，相信大家也都沒話講，但檢調現在很明顯就是“辦藍不辦綠”，遇到藍營就大動作搜索調查，遇到綠營則是輕輕放下，讓很多人都看不下去。現在台灣社會充斥猶如戒嚴般的綠色恐怖氛圍，言論自由不斷被限縮，賴清德若要這樣搞，乾脆直接宣布戒嚴算了，這樣才能讓台灣人民徹底覺醒。



他認為，台灣在民進黨長期執政下變得非常雙標，價值觀不斷被扭曲，也難怪會有越來越多的民進黨前輩看不下去，一個又一個跳出來痛批民進黨。因為台灣過去的言論自由，是靠著多少民主前輩爭取來的，言論自由不是民進黨的專利，民進黨也沒資格定義什麼才是言論自由。



范揚杰提到，蔡英文在2016年大選當選當天曾說過“沒有一個人必須為他們的認同道歉”，所以在台灣不管主張“統一”或“台獨”都不應該道歉，但現在台灣社會真的是如此嗎？



他表示，蔡英文2016大選勝選，不僅把民進黨推上空前勝利，同時也是綠營網軍側翼最輝煌的高光時刻，後來卻因這些網軍側翼太囂張跋扈，導致民進黨在2018地方選舉大敗，一口氣丟掉7個縣市，但蔡英文卻不思檢討，繼續濫用網軍側翼。所以民進黨會變成現在這個樣子，主要就是從蔡英文執政時期的“一言堂治國”和“網軍治國”開始。



范揚杰說，就連賴清德在2019年因和蔡英文競爭2020大選黨內初選，也遭網軍側翼瘋狂攻擊，讓賴清德忍不住親上火線在電視上，公開向蔡英文喊話“請停止網軍對我的攻擊”，但現在換賴清德執政後卻變本加厲，甚至透過綠委沈伯洋之流想直接去控制人民的思想，一個自詡為民主社會的台灣，卻一再的強調“國安法”，根本就是居心叵測。



范揚杰強調，民進黨現在認為主張“統一”就是毀掉“中華民國”，難道講“台獨”就不會毀掉“中華民國”嗎？更何況“中華民國憲法”是“一中憲法”，而“台獨”才是真的要毀掉“中華民國”的“違憲”行為，但在民進黨現在的標準裡，講“統一”卻不是言論自由，講“台獨”才是言論自由，這不是很荒謬嗎？