李樑堅：台灣政府若要購買美債一定要慎重

義守大學財務金融管理學系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月15日電（記者 蔣繼平）針對美國總統特朗普掀起關稅大戰，義守大學財務金融管理學系教授李樑堅14日在一場公聽會上表示，美國要解決36兆美元的債務，去拉全球陪葬，若真的推出100年免息美債，他示警買了等於簽契約，這點必須強烈反對。而“賴政府”只提輸美這一塊影響，卻不提兩岸供應鏈的影響，就他瞭解一樣也受到暫停下單衝擊，他質疑“脫中入北”是否代表放生兩岸供應鏈廠商？



“面對美國總統特朗普提出對台32%關稅風暴，高雄產業的因應之道”公聽會14日下午高雄市議會第一會議室舉行，由中國國民黨籍高雄市議員黃香菽、李雅靜、蔡金晏共同主持，高雄產官學界受邀出席討論。



李樑堅表示，特朗普關稅大戰只是前菜，後面還有貨幣政策，關稅戰是希望解決美國債務問題，事實上最原始原因是美國累積債務達36兆美元，其中6月會有6.5兆美元到期，如果美國籌不出錢，搞不好6月底美國聯邦政府可能又要停擺。特朗普為解決美國債務問題，結果全世界跟著陪葬，相當不合理。



近期外傳特朗普正計劃“海湖莊園協議”，逼外國債權人將美債轉換為100年期，且是不可交易的零息債券。李樑堅表示，台灣外匯存底共5766億美元，其中持有美債2900億美金，如果真去的買100年的公債，大家真的要反對，因為等於一去不回頭，100年後會是什麼樣子根本不知道。



李樑堅示警，台灣政府若要購買美債一定要慎重，因為是累積台灣幾十年所賺的錢，若美國真的發行100年的免息公債，台灣買下去等於簽了一個契約，錢砸下去不能動還要賠錢，這個邏輯真的無法理解，台灣外匯存底那麼多，應該要分散投資風險。如果美國債務沒解決就會一直加碼，誰受的了，如何降低對美國市場依賴？

