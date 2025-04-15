辛翠玲：以市場思維因應美關稅　雞蛋碰石頭

中山大學政治經濟學系教授辛翠玲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月15日電（記者 蔣繼平）美國關稅戰衝擊台灣產業，中山大學政治經濟學系教授辛翠玲14日在一場公聽會上表示，特朗普拋出關稅議題為所欲為，但台灣習慣處在“就市場論市場”來想事情，前者搞政治，後者想做事，兩者很像雞蛋碰石頭，會被搞死，再多補貼都會被拿去當吵架本，思維必須轉換，取得比較能夠對應現況的狀態，才能應付這場不對稱的經濟大戰。



中國國國民黨籍高雄市議員黃香菽、李雅靜、蔡金晏14日在市議會共同主持“面對美國總統特朗普提出對台32%關稅風暴，高雄產業的因應之道”公聽會，高雄產官學界受邀出席討論。



辛翠玲表示，特朗普2日拋出關稅議題，同時宣布國家經濟緊急狀態，把自己放在合法性、正當性足夠的位置，以至於開始做接下來一連串反覆措施。當特朗普以緊急狀態來處理問題，首先集中權力，領到一張授權支票，在沒有被監督的情況下，近乎沒有限制的為所欲為。



辛翠玲表示，台灣脆弱度在於過去20幾年來習慣處在“就市場論市場”來想事情，台灣這邊兢兢業業，努力想著讓產品、市場、廠商表現更好，這是市場思維。面對美國以國安等級的操作方式，一個搞政治，一個在做事，這兩個很像雞蛋碰石頭，會被搞死。尤其這件事不會在未來90天就結束，接下來還會有新的東西延續。



辛翠玲表示，台灣應該先思考一個問題，是否也要宣布某種緊急狀態措施，不然做再多的事情，在之後接下來關稅談判裡面，可能都會被特朗普質疑又在補貼、又是保護、又是不公平貿易，變成接下來對方指控的吵架本。

