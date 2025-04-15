中評關注：美關稅衝擊民進黨內外鬥爭沒停

美國宣布關稅政策之後，民進黨舉辦“人民是頭家”宣講，持續抗中。（照片：民進黨提供） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）美國充滿不確定性的關稅風暴讓台灣各行各業都嚴正以待，大罷免以及民進黨內派系鬥爭都沒有停止跡象，也倍增台灣民眾的焦慮。



首先，罷免民進黨“立委”吳沛憶及吳思瑤團體，昨日遭到檢調搜索。全案起因於民進黨檢舉罷免綠委團體涉及死亡、冒名連署有偽造文書嫌疑，但檢調大動作搜索罷免綠委團體也不是第一樁，之前台南地檢署接獲情資指民進黨“立委”林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書，國民黨台南市黨部遭搜索後，副主委與總幹事均遭羈押禁見。



現在罷免國民黨花蓮“立委”傅崐萁的民團自己主動提及，連署格式與“中選會”提供規格不同，要重新召回簽署，這是否也涉及偽造文書？檢調是否也要查清楚？如果檢調沒有進一步動作，難免會被質疑，對待罷免藍綠“立委”的團體態度大不同。



美國關稅戰的衝擊難料，但民進黨上週末仍在新竹、台北進行“人民是頭家”政策大宣講，原本預計從大罷免議題轉為說明關稅影響，但“行政院長”桌榮泰上台依然強調“走向美國、走向歐洲、脫離中國”是正確路線，他要告訴中國政府，台灣不走回頭路、不走冤枉路，也不會走錯路。“賴政府”依然打著抗中路線，積極催化大罷免。



而從最近幾件民進黨內被中國大陸滲透的案件來看，統整而言多是過去親近蔡英文與蘇貞昌的人馬，似乎有點巧合。尤其是身為“國安會秘書長”的吳釗燮，日前被民進黨“立法院”黨團總召柯建銘指出正在美國等待與美方談判，若吳身邊的秘書涉及被滲透，吳釗燮還是重要的對美談判者，吳不必對外交代清楚嗎？接下來吳釗燮是否也會順勢下台？畢竟吳釗燮是蔡英文人馬，現在台美關鍵時刻，賴一定想要自己人參與美方談判。

