吳子嘉：藍對罷免坐以待斃　綠很可能過半

吳子嘉接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）根據“中選會”最新統計，進入第二階段罷免名單藍委有35位，綠委有15位。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，第二階段罷藍委會達門檻的有20至25位。他透過民進黨高層瞭解，認為要成功罷免6席藍委，機會很大，民進黨很可能有機會在“國會”過半數。這場大罷免很重要，對藍綠來是關鍵戰役。



吳子嘉，出生於高雄岡山區眷村，籍貫浙江省寧海縣，曾就讀台北工專（現台北科技大學），現任《美麗島電子報》董事長。曾是民進黨美麗島系成員、環球電視董事長、中國鋼鐵公司董事、民視大股東、康寧醫院執行長、台灣土地開發董事、精英電腦董事等。1997年加入民進黨為美麗島系成員；2019年2月26日被民進黨台北市黨部決議開除黨籍，並於2021年10月15日生效。



台北地檢署偵辦罷綠委吳思瑤、吳沛憶民團疑似有偽造提議書，14日指揮“調查局”兵分六路搜索“罷吳四騎士”劉思吟、賴苡任、滿志剛、陳冠安，以及2罷免案的領銜人張克晉跟李孝亮的住處，並約談6人說明；另外也約談包含李孝亮媽媽在內的5名證人。



吳子嘉指出，罷免進入第二階段連署，現在已經看到司法介入抓人，“司法都動了”，因此，第二階段罷免綠委要達門檻很難。現在執政黨是透過“中選會”、司法、媒體，加上新台幣投入，國民黨要面對現實，藍綠雙方實力相差懸殊，目前看起來國民黨毫無作為。



吳子嘉也說，罷免藍委進入第二階段，多數是都會區“立委”，除了花蓮“立委”傅崐萁，是因為被民進黨高度鎖定。而都會區藍委容易達到連署門檻，是因為民進黨打空戰。民進黨的戰術就是要鎖定都會區“立委”，以年齡層、議題為操作目標，就是訴求“台獨”。年輕人族群與都會區在民進黨空戰影響下，會催出罷免投票最低門檻四分之一，如果國民黨無法催出超越四分之一以上選民投票反對罷免藍委，民進黨成功率很高。

