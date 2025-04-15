雷倩：美元體系已處於信任危機臨界點

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普主導的關稅政策，中華婦女聯合會主任委員雷倩向中評社分析表示，這場關稅戰的背後，其實是一場圍繞“美元霸權地位”的戰略性重構，特朗普所欲重塑的，不只是貿易秩序，更是美元與全球貨幣體系的基礎結構。但這策略目前看來是失控也失速，對全球資本市場的震盪遠超過特朗普政府的預期，美元作為全球儲備貨幣的信任基礎正急速動搖。



雷倩強調，美元體系已處於“信任危機”的臨界點，美國若無法提出更具結構性的改革方案，未來極有可能失去其長期以來享有的全球貨幣主導地位。



雷倩是美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司副總裁、信心希望聯盟主席等職，長期關注國際經貿議題。



美國經濟顧問委員會（CEA）主席斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）在2024年11月發布《重構全球貿易體系用戶指南》（A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System）。該報告內容多被認為，深深影響美國總統特朗普第二任期的經濟政策方向，尤其是關稅與美元戰略的調整。



雷倩對此接受中評社訪問時指出，美國這一輪發動關稅戰背後，其實有更深的結構性問題作為推動力量，那就是美元體系陷入了特里芬困境（Triffin Dilemma）。她表示，美元作為全球儲備貨幣，其信用建立在美國能持續提供足夠赤字以供全球使用，但當國際貿易與財政失衡日益嚴重，這一體系便無以為繼。



雷倩提及，過去1970年代，尼克森是靠著黃金與美元脫鉤的方式解決了當時的困境，但現在的情況早已是當年困難數十倍，所以特朗普此次祭出關稅大棒，目的其實是要“先打破原有的全球貿易格局，再以美國為核心重塑新秩序”，最後重組美元與其他貨幣之間的關係，確保美元在新秩序中的中心地位。