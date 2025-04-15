吳子嘉：賴清德開始瘋狂　兩岸陷戰爭邊緣

吳子嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，賴清德在3月13日提出賴17條定義中國是“境外敵對勢力”。當賴講完這幾點，中美台三邊戰略模糊就被推翻掉，現已變成戰略清晰，兩岸關係就剩下戰爭選項。當賴清德走向“台獨”，中國大陸沒有其他路可以思考，戰爭是唯一選項。



吳子嘉，出生於高雄岡山區眷村，籍貫浙江省寧海縣，曾就讀台北工專（現台北科技大學），現任《美麗島電子報》董事長。曾是民進黨美麗島系成員、環球電視董事長、中國鋼鐵公司董事、民視大股東、康寧醫院執行長、台灣土地開發董事、精英電腦董事等。1997年加入民進黨為美麗島系成員；2019年2月26日被民進黨台北市黨部決議開除黨籍，並於2021年10月15日生效。



吳子嘉指出，依照現在觀察，賴清德開始瘋狂，民進黨內也認為有機會贏得“國會”過半席次，賴清德認為中美對抗下，美國會贏，賴很得意。賴認為“台獨”夢想有可能成功，也已經定位中國是台灣的敵人，這部分確定後，兩岸戰爭恐怕無可避免，就算現在賴清德要回過頭來改善兩岸關係，中國大陸也不會相信。



他說，現在要靠國民黨醒過來，要打“中華民國”與“台灣共和國”保衛戰，也要強調是和平對上戰爭，但國民黨可能這樣訴求也沒有，年輕人不會支持國民黨。國民黨應該要打當兵牌、兩岸危險牌，但現實是國民黨叫不動年輕人，要看誰能把年輕人喊出來才有用。國民黨要用生存，但是國民黨與年輕人無緣，現在就看國民黨現在要怎麼動員年輕人。



吳子嘉表示，賴清德在3月13日提出賴17條後，大罷免原本是要開始衰退，但是出現特朗普關稅大戰，特朗普關稅大戰走到今天，變成中美經濟大戰，賴清德認為有美國可以當更大力量與靠山，但賴清德追求不可能虛幻的“台獨”夢，與特朗普進行魔鬼交易。賴之後一定會加大“台獨”力道，因為認為有美國當靠山，且會過度讓步給特朗普、會掏空台灣，這才是可怕的事情。



他指出，賴清德已完全站到美國那邊，美國要五毛賴清德可以給一塊，美國一定會掏空台灣，賴清德會擔心中國大陸介入大罷免，必須全力鞏固，只能把台灣未來當成支票，開給特朗普，台灣也不會拒絕美債，尤其在大罷免時期，美國要什麼賴都會給。