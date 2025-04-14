罷綠委民團6人遭複訊　藍動員深夜聲援

台北市議員侯漢廷14日晚間到北檢聲援遭約談的國民黨青年軍。（照片：侯漢廷提供） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的藍軍“罷吳四騎士”滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等共6人因連署涉偽造文書，14日遭檢調約談，晚間於台北地檢署複訊。國民黨中央動員發言人、“立委”、青年軍深夜陸續到場聲援，痛批民進黨“賴政府”辦藍白不辦綠，司法追殺。



台北地檢署14日針對“立委”吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情事，搜索、約談國民黨青年軍、“罷吳四騎士”劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷團領銜人李孝亮、張克晉。“調查局”台北市調處下午移送證人至北檢複訊。



李孝亮、陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟夫妻等6人，今晚被陸續移送北檢複訊。檢調另以證人身分，約談罷免吳沛憶案副領銜人謝麗華及陳姓丈夫、罷免吳思瑤第一階段領銜人詹嘉文、劉思吟丈夫林叡、李孝亮母親陳姓女子等人，5人均已移送北檢。



國民黨宣布將派出律師團協助，晚間8、9點，國民黨發言人楊智伃、國民黨籍台北市議員張斯綱、新黨籍台北市議員侯漢廷、以及多名國民黨青年軍已到現場。晚間10點，藍委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、廖偉翔等人也將到場。時事評論員“歷史哥”李易修也將在晚間10點到場直播聲援。



國民黨主席朱立倫發文痛批，針對今日檢調搜索，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，大刀竟揮向勇於表達意見的年輕人，國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔。



楊智伃表示，“賴政府”企圖掩蓋“陸諜”醜聞，動用檢調打壓罷免聲音，甚至連藍委助理陳冠安等人都不放過，“陸諜”案一路燒進府、“行政院”、民進黨中央，檢調卻突然對罷免案出手，想問罷免藍委馬文君的連署造假有11件，藍委游灝14件、藍委丁學忠10件、藍委林沛祥更高達116件，查了嗎？這是選擇性辦案，這是司法迫害，這是“國家”機器的追殺。



張斯綱痛批司法不公正，辦藍不辦綠，罷免藍委傅崐萁團體驚傳連署格式有誤，份數高達4千份。侯漢廷說，當年他被檢調搜索約談，新黨在外聲援，國民黨許多前輩發聲，今天國民黨青年同受綠營綠色恐怖迫害，顯見執政黨的墮落與可恥，是人都要反抗。