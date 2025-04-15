8成6認為美關稅傷台灣　5成7對美沒信心

台灣民眾對美國特朗普總新關稅政策的態度。（圖:台灣民意基金會提供） 中評社台北4月15日電／財團法人台灣民意基金會今日發表“美中兩大強權衝擊下的台灣民意”民調，結果顯示，高達8成2覺得特朗普的新關稅政策不合理，僅7.6%覺得合理。八成六覺得會對台灣經濟帶來很大的衝擊，衹有9%認為衝擊不大。五成七台灣人對特朗普時代的美國沒信心，僅三成一覺得美國值得台灣依靠。



此外，關於民眾對停止大罷免的態度，最新民意顯示，五成同意面對當前世界變局，民進黨應該立即停止推動大罷免，四成三不表同意。



本次民調結果主要研究發現：



一、關於台灣人對美國特朗普總統新關稅政策的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，八成二覺得特朗普總統新關稅政策不合理，衹有7.6%覺得合理。



二、關於特朗普新關稅政策對台灣經濟的衝擊，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，八成六覺得特朗普新關稅政策會對台灣整體經濟帶來很大的衝擊，衹有9%認為衝擊不大。值得注意的是，有六成三認為這個衝擊將會非常大。



三、關於民眾對賴清德回應特朗普新關稅政策的意見傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四贊成賴清德對特朗普新關稅政策的回應，四成一不贊成。贊成者比不贊成者多3個百分點。



四、關於民眾對卓“內閣”回應特朗普新關稅政策的態度傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成九肯定卓榮泰“內閣”所提880億協助工農產業方案，三成九不肯定。肯定者比不肯定者多10.2個百分點。



五、關於台灣人對特朗普時代美國的信心，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成一覺得特朗普總統主政下的美國還是值得台灣依靠，五成七不以為然。



六、關於台灣人對美國的一般信賴感，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，近五成認為在任何情況下，美國都比中國值得信賴，四成三不同意。同意者比不同意者多6個百分點。



七、關於民眾對柯建銘大罷免倡議的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成四贊成，五成九不贊成，6.9%沒意見、不知道。不贊成的人比贊成的人多25.5個百分點。



八、關於民眾對參與二階罷免連署的態度傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成可能參與二階罷免連署，五成七不可能。



九、關於民眾對停止大罷免的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成同意面對當前世界變局，民進黨應該立即停止推動大罷免，四成三不表同意。同意者比不同意者多七個百分點。