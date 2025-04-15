美關稅未定　卓榮泰：要有更多時間因應

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統特朗普恐進一步針對半導體端出關稅措施，“行政院長”卓榮泰15日表示，美方仍在進行不同政策宣布，政府要有更多時間來做因應，希望人民給政府多一點耐心、時間。



美國總統特朗普進一步擴大關稅戰，彭博資訊報導，美國商務部14日發布，已根據《1962年貿易擴張法》第232條，正式調查半導體及相關製造設備、藥品成分與製成品進口對國家安全的潛在威脅。此舉意味著美方可能進一步對上述產品課徵關稅，進一步擴大貿易戰火。特朗普也在13日表達，未來一周將宣布進口半導體的關稅。



“行政院長”卓榮泰15日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰表示，針對這次美國關稅新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定產業、備好談判的內容及隨時準備啟動。



卓榮泰說，在穩定產業上，政府已率先提出新台幣880億元對各產業的支持方案。美方仍在進行不同政策宣布，政府要有更多時間來做因應。所有談判的內容，“行政院副院長”鄭麗君、經貿談判辦公室與“國安”團隊，都已經做好了相同的準備。



卓榮泰指出，台美已有首次視訊會議的正式接觸，政府隨時準備啟動，帶著已備妥的策略方案，向美方提出“我方”期待，希望更能夠真正達到雙方貿易平衡、貿易公平，也有助於台灣產業的安定。希望大家給政府多一點耐心、時間，一起努力來完成這個工作。