涉罷免連署偽造案　罷綠委民團6人交保境管

左起國民黨青年軍“罷吳四騎士”陳冠安、賴苡任、劉思吟、滿志剛。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的藍軍“罷吳四騎士”滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等共6人因連署涉偽造文書，14日遭檢調約談，晚間於台北地檢署復訊。今晨檢方訊後諭知被告張克晉及4名證人無保請回，證人林叡改為被告以30萬元交保，並限制出境出海、另“罷吳四騎士”及李孝亮等5名被告各以20萬至50萬元不等金額交保，均限制出境出海



其中賴以任交保50萬元，並限制出境出海。滿志剛交保50萬元，並限制出境出海。被告劉思吟交保50萬元，並限制出境出海。被告林叡交保30萬元，並限制出境出海。被告李孝亮交保30萬元，並限制出境出海。被告陳冠安交保20萬元，並限制出境出海。



本案源於民進黨指控國民黨發動民進黨“立委”罷免，錯假率高達3成，包括“死亡連署”、抄名冊偽造文書層出不窮，估計國民黨連署名冊出現逾1700名死者，民進黨發言人吳崢於3月7日、24日兩度赴北檢告發雙吳共13個綠委罷團，北檢分案偵辦。



檢調偵辦對象主要鎖定“憶事無成”召集人劉思吟、領銜人李孝亮；“地動刪瑤”召集人賴苡任、領銜人張克晉；“罷吳四騎士”滿志剛、陳冠安共6名被告，其中張克晉訊後請回，原列證人的林叡改列被告，檢調另約李孝亮母親等人作證。



檢調追查，吳沛億、吳思瑤2“立委”罷免案的提議人資料，包含“提議前死亡”的死亡連署，連署人戶籍未滿四個月，甚至有重復連署等偽造情事，還有“筆跡相似”等情狀。北檢指出，經向“中央選舉委員會”、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，查證部分提議人，確有遭冒名提議，因此發動搜索。