罷免案辦藍不辦綠？李進勇：尊重司法機關調查

李進勇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）針對罷綠委團隊被檢調約談，遭質疑辦藍不辦綠？“中選會主委”李進勇今天受訪表示，目前為止統計41案，有違法嫌疑，目前為止已經移送了39案。還有兩案整理資料中，近日之內會移送，我們沒有任何差別對待，相信司法機關會秉公處理。



“調查局”偵辦綠委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍“罷吳四騎士”陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，台北地檢署漏夜復訊後，今晨依偽造文書等、違反個資法等罪命6人分別以新台幣20萬至50萬元交保、均限制出境出海。



李進勇今天表示，首先，相關案件進入到司法程序，我們尊重司法機關調查，沒有評論；第二點，司法機關需要各地選委會或本會配合，我們會全力來配合；第三點 ，望大家以此為鑑，因為第二階段連署還在進行中，希望共同遵守法律法規。



遭質疑辦藍不辦綠？李進勇也說，不予評論，司法偵查有他們節奏，選務機關立場上，查對時發現疑似偽造度的情況，都會進行告發。目前為止統計41案，有違法嫌疑，目前為止已經移送了39案，還有兩案整理資料中近日之內會移送，我們沒有任何差別對待，相信司法機關會秉公處理。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。

