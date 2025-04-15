罷免案辦藍不辦綠？李進勇否認、鄭銘謙快閃

台“法務部長”鄭銘謙。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的藍軍“罷吳四騎士”滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等共6人因連署涉偽造文書，遭台北地檢署復訊後交保。中國國民黨痛批民進黨政府辦藍不辦綠，司法不公，“中選會主委”李進勇15日駁斥，沒任何差別對待；“法務部長”鄭銘謙則快閃不回應。



台北市檢調昨日發動搜索調查，約談“罷吳四騎士”陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮等人，幾人從白天被帶往“調查局”，晚上移送北檢復訊，直至今晨檢察官分別以偽造文書、違反個資法等罪命6人以新台幣20萬至50萬元交保、均限制出境出海。



“行政院長”卓榮泰15日率各“部會”首長赴“立法院”進行專案報告及備質詢，李進勇會前受訪。



針對罷吳團體被調查，李進勇表示，相關案件進入到司法程序，尊重司法機關調查，沒有評論，司法機關需要選委會會全力配合，第二階段連署進行中，希望大家共同遵守法規。



媒體問及，罷免藍委馬文君的連署造假有11件，藍委游灝14件、藍委丁學忠10件、藍委林沛祥更高達116件，罷免藍委傅崐萁團體驚傳連署格式有誤，份數高達4千份，國民黨質疑辦藍不辦綠？



李進勇說，不予評論，司法偵查有節奏，選務機關立場上查對發現疑似偽造有情況進行告發，目前為止統計41案有違法嫌疑，目前移送了39案，還有2案整理資料中，沒任何差別對待，相信司法機關秉公處理。



鄭銘謙抵達“立院”被記者追問是否辦藍不辦綠？鄭銘謙快步進入議場，不回應。