邱毅：關稅戰粗暴狂妄　大家不再相信美國

邱毅表示，特朗普的關稅戰，粗暴而狂妄，使大家不再相信美國、美元、美債。（照片：邱毅臉書） 中評社台北4月15日電／美國公債市場上周遭遇2019年至今最嚴重的拋售潮，引發全球金融市場震盪，但美國財政部長班森特 （Scott Bessent）14日否認有關外國拋售其持有美債的猜測，同時表示，今年秋天啟動下一任聯儲局主席人選的面談程序。前“立委”邱毅15日在臉書發文表示，到底是誰在拋售美債？答案是市場在拋售美債。特朗普的關稅戰，粗暴而狂妄，變來變去，不確定性極高，使大家不再信任美國，不再信任美元，美債也不再是最好的避風港。



邱毅說，今年6月將有6.5萬億美債到期，年底有9.2萬億美債到期，美國必須借新債還舊債，但新債有人要嗎？日本首相石破茂說的很狠，“不要逼大家把美債綁上關稅戰的談判”。另外，中國大陸、英國、加拿大、比利時也在拋售美債。連美國國內的對冲基金、社保基金、大型銀行、保險公司也都在賣。



邱毅表示，整個債券市場的拋售美債正在熱頭上。這時又傳出美聯儲為對付通膨，可能升息。這一來美債殖利率飆升，也就是美債價格下跌。所以，不能怪罪那個個別國家，或個別法人，是市場在拋售美債。



邱毅說，這是特朗普的咎由自取，他的無知、粗暴，就如同諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說的，一個小丑帶著三流馬戲團在表演。再加上政策的反覆與錯誤，自然引發美債的拋售狂潮。



邱毅強調，美債之後，自然是美元危機。誰殺了美債，又殺了美元？當全世界對特朗普失望，對美國失望，美元的普遍接受性下降，美元用於貿易支付結算比例下降，美元霸權就要壽終正寢了。



邱毅以電影《東方快車謀殺案》為例，指出誰是殺害雷切特的兇手？答案是車廂𥚃12個乘客。同樣的，是誰在國際金融列車上，殺了美債，殺了美元呢？他真擔心特朗普的高血壓了！