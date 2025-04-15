又有罷綠委民團被約談！新北檢調大動作

罷免綠委吳琪銘與蘇巧慧團隊2月赴中選會遞交連署書。（照片：去怋除穢臉書） 中評社台北4月15日電／罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤、吳沛憶的藍軍“罷吳四騎士”滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等共6人因連署涉偽造文書，14日遭檢調約談。新北檢調15日也接獲檢舉，指發動罷免民進黨“立委”蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談罷免蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、以及召集人王昱人，罷免吳琪銘的領銜人李清祥，目前還在蒐證中，預計將有更多人會被帶回偵訊。



目前有15席綠委遭提案罷免，雙北罷綠委案遭到檢調偵辦中。



媒體報導，稍早新北地檢署回應“案件不便證實”。



據瞭解，今天上午，傳出罷免蘇巧慧及吳琪銘團體領銜人等，遭“調查局”帶走調查，疑似也是因為幽靈連署問題，“法務部調查局”新北市調查處帶回2人、北機站帶回2人，分別是罷吳琪銘的領銜人李清祥、黃國定三峽區副主委 、罷蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，初估最快今天中午或下午，將移送新北地檢署復訊。



目前國民黨新北市黨部與中央黨部已主動請律師團，希望給予最大協助。



國民黨新北市黨部主委黃志雄說，檢調查辦台南時，就有心理準備，當權一定會用司法手段對付政敵，“就面對它吧！”人民的意志沒那麼脆弱，罷免連署會持續到底。