美關稅風暴　桃園5大產業近5千廠受影響

桃園市議會不分藍綠議員今日質詢時全聚焦在美國關稅議題。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月15日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日由經濟發展局進行工作報告，不分黨籍的桃園市議員全聚焦在美國關稅議題，桃園市政府經發局長張誠表示，這次美國關稅風暴，桃園市共有5大產業近5千家廠商會受到衝擊，估計受影響就業人口約30萬人，經發局正積極盤點並瞭解企業所遇到的問題，期盼能協助企業一起共度難關。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第6次會議，包括中國國民黨籍桃園市政府副市長蘇俊賓、經發局長張誠也率領經發局各科室人員進行工作報告並列席備詢。許多不分黨籍的桃園市議員全聚焦在美國關稅議題，紛紛詢問桃園市約有多少產業、廠商和就業人口會受到影響？



張誠指出，這次美國關稅風暴所受到衝擊的產業在桃園市都有，經發局初步盤點後統計至少會有包括電腦及週邊、電子零組件、機械扣件件、電力設備和汽車及零組件等5大產業，總計約4900家廠商和約30萬就業人口會受到影響。



張誠強調，經發局除積極盤點產業可能受到的衝擊外，也持續深入產業瞭解各企業所面臨的困境與問題，未來經發局除會協助廠商申請“行政院”新台幣880億元支持方案的紓困與補助外，也會和企業站在一起，一起共度難關。