郭智輝：台灣人不都是吃苦當吃補？很正常

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，賴清德12日脫口要台灣人“吃苦當吃補”，引發熱議。台“經濟部長”郭智輝15日表示，台灣人不都是吃苦當吃補？很正常，沒有天上掉下來的禮物，有句諺語“未經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香？”



媒體問，輝達傳出要與台積電合作AI超級電腦？郭智輝說，還沒看到整個詳細計劃內容，但台灣的廠商要到海外去，“經濟部”會協助關心。



賴清德12日出席國際扶輪3523地區2025年地區年會開幕式，針對美國總統特朗普關稅戰造成的衝擊，脫口要台灣人“吃苦當吃補”，但府事後提供媒體的影片疑似剪掉這句。



郭智輝15日赴“立法院”報告備詢前受訪表示，台灣人不都這樣嗎？吃苦當吃補，很正常，有句話說“未經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香”，天底下沒掉下禮物，大家一起共同努力。



郭智輝表示，台灣所有ICT、科技產品跟美國有完整的合作，相信美國應該可以瞭解，美國對世界有相當好的幫助。



郭智輝強調，台美之間的整個產業鏈是非常好，台灣會積極來商量，希望關稅能夠達到一個公平競爭，台美在半導體之間是互補。至於對台灣加徵課稅到多少？“經濟部”都有一些模擬，就盡量跟美方來溝通，多少關稅還要談。



“政院”推出880億元新台幣補助將微調？郭智輝說，上周就有跟業者4次座談，賴清德與“行政院長”卓榮泰都很關心，會根據建議去微調。