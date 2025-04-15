美關稅如何避險？桃園經發局：友岸外包是選項

國民黨籍桃園市議員楊朝偉關心台廠該如何在這次美國關稅風暴中避險。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月15日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日聽取市府經濟發展局進行工作報告，不分黨籍市議員全聚焦在美國關稅議題。面對美國關稅風暴來襲，台廠該如何避險？經發局長張誠表示，友岸外包是選項之一，目前經發局正全面盤點中，將積極協助台廠共度難關。



美國的“友岸外包”政策，要求企業撤離跟美國有地緣政治衝突的國家，轉而優先與盟國或價值觀相近的國家發展貿易關係，並建立彼此互助的供應鏈，主要衝著中國而來。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第6次會議，包括中國國民黨籍桃園市政府副市長蘇俊賓、經發局長張誠也率領經發局各科室人員進行工作報告並列席備詢。國民黨籍桃園市議員楊朝偉質詢時相當關心台廠在這波充滿變數的美國關稅風暴中該如何避險？



桃園市經發局長張誠指出，友岸外包是台廠可能的避險選項之一，至於未來是否會直接鼓勵廠商到這些友岸外包區域設廠或倉庫？目前經發局正全面盤點中，會積極評估這些友岸外包地區的市場風險，看怎樣做才是對台廠最有利的方式來進行協助。



楊朝偉強調，現在世界各國被美國課徵的關稅都不一樣，且變來變去，未來該如何讓桃園中小企業在這次美國關稅風暴中持續穩定成長？才是大家應該共同努力的目標，桃園市政府可以做的事情很多，不要讓大家人心惶惶。