美數位服貿賺飽飽　卓榮泰坦承未納入談判

左起“經濟部長”郭智輝、“行政院長”卓榮泰、藍委凃權吉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）台灣已於11日與美國初次視訊會議談判關稅。中國國民黨籍“立委”凃權吉15日質詢，美國在數位服務方面是超高順差，對全球營收達3500億美元，台灣不將此做為談判籌碼嗎？為何都談對美方有利的？“行政院長”卓榮泰坦承沒列入此次關稅談判，並認為數位服務貿易是不穩定的。



“行政院長”卓榮泰15日率“部會”首長赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。



凃權吉質詢，台灣為何不針對美方數位服務貿易順差當作談判籌碼？“經濟部”“國貿署”都沒統計？美國2024年在數位服貿在全球營收達3500億美元，光Netflix（網飛，串流影片平台）就高達390億美元，大家遠遠低估美方數位服貿，美國在全球賺飽飽，國民黨籍前“行政院長”、桃園市長張善政就提出說特朗普都不提這塊，請政府經貿談判小組不要都找對美方有利的條件去談判。



卓榮泰說，服務貿易產業非常廣，台美進出數字不是很穩，有時台灣也增加，但這次關稅談判沒列入，因這部分不是很穩定狀態，“財政部”也有評估過，不列入談判過程。“經濟部長”郭智輝說，這不在關稅談判範圍內，國貿署有資料。



凃權吉問，談判是否有討論到軍購、天然氣採購，或是美債？加碼買美債，民進黨籍“立委”也倡議因台灣擴大持有，可列談判，有“央行”代表列入談判小組嗎？



卓榮泰說，秉持默契，是否談到軍購、天然氣採購不便多說，但事先諮詢都有備妥，一定會以台灣產業安全考量，等桌上談判的時間點到了再談美債，的確台灣持有很大數量的美債，會依照金融秩序、財政規劃。