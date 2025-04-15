綠委促報稅再延1個月　卓榮泰：影響現金流

莊翠雲（左）與卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）面對美國總統特朗普的關稅政策應對，連民進黨“立委”劉建國在質詢時都有微詞，認為“行政院長”卓榮泰應變速度太慢，不及格。劉建國今日質詢時要求今年報稅已從5月延後到6月，可否再延長1個月？但卓榮泰則說，目前電腦程序已更改到6月底，一直往後延對現金流動有影響。



劉建國質詢一開始說，面對美國關稅，院長要撐住、挺住。卓榮泰說，民眾挺住，我們一定要挺住。



劉建國表示，“閣員”都要挺住，面對特朗普千變萬化極具挑戰，他感受是比疫情時更加嚴重，挑戰面向更廣，擔任“行政院長”面對挑戰衝擊，一定要挺住。你南下高雄跟產業界對談，AI等顯示卡產業已經要漲價，導致民生經濟萬物皆漲要怎麼因應？民進黨籍高雄市長陳其邁座談會談到，調降存款準備率，目前為止有改變或是因應之道嗎？



卓榮泰答覆說，伺服器、顯示卡輸美最重要大宗之一，關稅加重對於產業鍊都是成本增加。政府提出支持計劃，協助大家開發市場以及降低行政成本等，但是台灣不是衹有高科技，傳統企業影響更大。陳其邁提到的議題，他就與“央行”總裁楊金龍討論，但牽一髮動全身，可以讓資金更餘裕，但是對於市場會不會有什麼訊息？對金融安全有什麼訊息？請“央行”去討論。



劉建國建議，面對千變萬化的特朗普，希望要快速因應。今年報稅延已經從5月延到6月底，但是延長時間可能有減薪、失業衝擊等，可以請“財政部”給予更多時間或是分期繳稅嗎？



卓榮泰說，過去疫情有這樣例子，除了紓解壓力減輕負擔，也是希望不要群聚。這次希望給予企業調整，往後增加1個月報稅不是降稅，只是延後，這已經會增加“財政部”成本。