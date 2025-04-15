藍告發綠委沈伯洋、八炯花蓮罷團偽造文書

花蓮縣罷免藍委委傅崐萁團體，發現逾千份連署書格式有異，現已展開重簽。（中評社 資料照) 中評社花蓮4月15日電／花蓮縣罷免中國國民黨籍“立委”傅崐萁團體逾千份連署書格式有異，現已展開重簽，不過國民黨花蓮藍營質疑其中仍有諸多疑慮，包括“格式錯誤重簽”、“提前連署”及“死亡人偽簽”等爭議。國民黨花蓮縣黨團今告發“立委”沈伯洋與罷團“微光花蓮”領銜人李美玲與“八炯”的温子渝、“閩南狼”陳柏源等人涉偽造文書、妨害選舉、違反《選舉罷免法》與《個人資料保護法》，黨團發言人吳建志高喊“連署可以，但不能違法”，呼籲檢調單位用法律還原真相。



根據《中時新聞網》報導，吳建志指出，罷免傅案第二階段連署書爆出高達4000份格式錯誤須重簽，沈伯洋更親自證實，正以“掃街挨戶”與“火車站設攤”方式補簽，引發社會質疑。此一行為已逾越法定連署期間，涉及“延長時效”、“重製意願”、“補簽造假”等重大違法，嚴重破壞選舉制度公平性與正當性，絕非單純疏失。



此外，他說，根據第一階段“中選會”查核紀錄，罷免名單中竟出現有2月1日之前已死亡的民眾，卻列名於2月3日之後始啟動的罷免連署名冊，顯示有人蓄意頂替簽名、偽造意願，情節重大，應依刑法第210條、216條、《選罷法》第146條、《個資法》第41條究辦。



吳建志強調“連署可以，但不能違法。沈伯洋與罷免團體公開承認補簽與格式錯誤行動，已構成教唆與偽造。“中選會”早已明文規定，自製連署書屬偽造文書，試問這樣的團體竟還能大張旗鼓補簽、宣傳，難道法律對綠營就能例外？”



他還說，對比之下，近期台北地檢署已針對罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶之行動，以偽造文書與違反個資法為由，約談相關罷免團體幹部，但“藍營罷免案遭檢調雷厲風行、迅速約談，綠營罷免案卻宣稱‘無人檢舉不查’，這樣的雙重標準，讓人民無法信任司法！”



他呼籲花蓮地檢署應即刻立案，勿為政治考量而冷處理、推諉卸責，否則將讓“偷跑偷簽”、“補簽造假”成為罷免常態，徹底毀壞民主根基。



吳建志強調“人民有罷免權，但不能踐踏法治。民主不能靠造假維持，法律不能淪為工具人！呼籲檢調單位以相同標準辦理、以法律還原真相，莫讓沉默成為共犯！”



據悉，因罷團格式錯誤需重簽，新黨台北市議員侯漢廷14日向花蓮地檢署網路告發花蓮罷傅團體行為已違法，籲檢調移送法辦。花蓮地檢署已收到案件，今天就會分案調查。