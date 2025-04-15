台積電在美新投資未經審查？卓榮泰：有時差

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）《路透社》報導輝達（Nvidia）14日宣布，計劃在未來4年內與台積電等公司合作，在美國打造總值達5千億美元的AI基礎設施。中國國民黨籍“立委”洪孟楷15日質詢，為何又不需經過“經濟部”投審會就赴美投資設廠？“行政院長”卓榮泰卻嗆“你太心急，不需要這樣，台美有時差，昨天才看到，當然還沒經投審會！”



美國總統特朗普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內。報導稱，台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的廠房，生產最新一代的輝達晶片，並與鴻海、緯創合作，在德州設立超級電腦製造廠，預計在未來12個月至15個月內啟動量產。



“行政院長”卓榮泰15日率“部會”首長赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。洪孟楷質詢，輝達攜手台積電斥資16兆元新台幣要在美國打造AI基礎設備，是像台積電赴美簽了千億美元一樣，將高科技籌碼送去，不用經過“經濟部”投審會嗎？



卓榮泰則說，民間企業投資海外，是民間企業來向政府申請，不是政府要去問企業。世界各國跟美國合作很多，但卻都沒影響美國這次的關稅公式計算。“我明白你很心急，但別不實際，台美有時差，美國時間昨天才看到輝達宣布，當然還沒經過投審會，不能要求24小時內，委員你太心急，不需要這樣，要穩住！”並強調台灣不只高科技，最重要更該是島內要團結。