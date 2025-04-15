藍議員憂台美談判犧牲食安　盼盧秀燕發聲

國民黨籍台中市議員陳文政質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員陳文政今天質詢表示，台美將針對關稅政策展開談判，美方再度將台灣多項食安措施列為“貿易障礙”，未來民進黨政府若進一步退讓，屆時美國的基因改造食品恐怕大舉銷台，衝擊台灣食品安全環境，他呼籲，盧秀燕市府團隊要有因應措施，不能犧牲民眾的食品安全。



台中市議會15日召開定期會，安排市府針對“美國對等關稅衝擊因應”專案報告。陳文政質詢指出，美國貿易代表署（USTR）日前向總統特朗普及國會遞交《2025年對外貿易障礙評估報告》（NTE），再度點名台灣針對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品與米酒稅率等的規範為“不必要的貿易障礙”。



陳文政說，台灣現行“標示豬牛肉產地”、“禁止基改食材進入校園”等措施，是為了維護民眾食安而設，美方卻認定這些作法是在“打壓”美國農產品。民進黨政府近年在對美關係上處處退讓，從台積電赴美設廠毫無談判籌碼，到未實施對等關稅回應美方不公平待遇，如今在關稅談判中，食安措施極可能成為讓步項目，屆時恐怕上演“班班吃基改食物”的情形，為貿易談判棄民眾食安於不顧。



陳文正質疑，這些攸關全民健康的規範，是否會在密室談判中被出賣？呼籲盧秀燕是府團隊，要有對策，避免食安淪陷。