吳桂森：脫中入北不切實際　無益台產業發展

新晃化工有限公司創辦人吳桂森。（中評社 資料照） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）針對賴清德主張產業“脫中入北”，新晃化工有限公司創辦人吳桂森接受中評社訪問表示，該說法定義不明，且與先前政府鼓勵南向政策相互矛盾，台灣中小企業面對美國的高關稅政策，宜多元布局，賴強調脫中入北，反而是限制產業發展，無助益，且台灣對中國大陸的貿易依存度高，脫中入北不切實際。



吳桂森，新晃化工有限公司創辦人，現任台中市肉品市場公司董事長、台中縣文化基金會常務董事等，曾任台中縣外埔鄉長、台中市總工業會理事長、台中縣工商發展投資策進會總幹事、台中縣中小企業服務中心主任。所創立的新晃化工有限公司在台中、越南胡志明及東莞、廈門都有生產據點，產品市場涵蓋兩岸四地及東南亞地區。



因應美國對等關稅衝擊，賴清德除了提出對美展開貿易零關稅談判外，另主張產業要“脫中入北”，台灣企業投資方向要脫離中國，加強投資北方國家，例如美國、日本、歐洲等國。



吳桂森表示，面對美國高關稅壓力，對台灣產業最好的方式，應該為鼓勵多元布局，政府要輔導產業分散市場，而不是因為美國的關稅調升，就要把台灣的產業推到美國，推到北方國家，過去政府常鼓勵台商要根留台灣，布局世界，確保台灣的製造業、傳統產業結構完善，避免產業空洞化。



吳桂森說，但民進黨政府執政以來，因為兩岸關係惡化，政府特別對台灣投資大陸加以設限，先是喊出新南向政策，鼓勵企業投資東南亞國家，如今受到美國對全球發起關稅大戰，“賴政府”又主張產業“脫中入北”，試問教先前南向布局的業者情何以堪？

