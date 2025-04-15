郭正亮：綠營充斥美國萬歲聲音　丟臉至極

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／美國對等關稅掀全球市場大動盪。日本首相石破茂日前強力表示，美方的作法，可能擾亂全球經濟秩序；新加坡總理黃循財也向國民說明關稅衝擊，提醒民眾不能自滿或掉以輕心。對此，前立委郭正亮指出，正當日本、新加坡紛紛指出關稅政策是“國難當前”之際，賴清德還在提出“脫中入北”，實在是讓他相當擔心。



根據台媒報導，郭正亮14日在節目《亮話天下》中指出，賴清德提出“脫中入北”戰略，但現實是台灣在美國設立的企業僅約1000家。與此同時，分布在中國大陸、越南、泰國等亞洲地區的台資企業卻多達近5萬家，其中中小企業占相當大的比例。他說道，“大多數的老百姓都在這一邊，民進黨卻只看到那一邊”。



郭正亮點出，日本的GDP是台灣的六倍，卻在面對24％關稅時由首相親自表態為“國難當前”；新加坡人均所得高達8．2萬美元，即便僅被課10％關稅，總理黃循財也主動出面向人民說明艱困情勢，反觀台灣卻還在進行政治操作。



郭正亮批評，台灣綠營內部充斥“美國萬歲”的聲音，不容許質疑。日星都說（關稅）是“國難”，民進黨卻不准別人講，整天說美國好棒，32％關稅是在爽什麼？被霸凌了還喊爽，丟臉至極。



郭正亮悲觀地預測，行政院長卓榮泰日前喊出的“農漁三條紅線”，最後恐怕“一條都守不住”。