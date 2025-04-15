官方：移送39件罷案涉偽造連署無差別對待

李進勇受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電／罷免案涉幽靈連署引發關注，“中選會主委”李進勇今天表示，選務機關只要在查對時發現有疑似偽造情況，都會告發。目前有41案罷免案有違法嫌疑，已移送39案，沒有差別對待，相信司法機關會秉公處理。



台北市檢調昨日發動搜索調查，約談“罷吳四騎士”陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮等人，幾人從白天被帶往“調查局”，晚上移送北檢複訊，直至今晨檢察官分別以偽造文書、違反個資法等罪命6人以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。



“行政院長”卓榮泰15日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢，“中選會主委”李進勇列席前受訪表示，相關案件已進入司法程序，尊重司法機關的調查，“中選會”沒有評論。司法機關如有需要，“中選會”或各地選委會會全力配合。



李進勇指出，希望大家能夠以此為鑑，罷免第二階段連署目前還在進行當中，希望大家共同遵守法律規定。



對於國民黨質疑檢調辦藍不辦綠，李進勇表示，他不予評論，司法機關有自己偵查的節奏，站在選務機關的立場，只要在查對時發現有疑似偽造情況，都會進行告發。



李進勇指出，目前統計有41案罷免案有違法嫌疑，已移送39案，還有2案在整理資料，近日就會移送，“中選會”沒有任何差別對待，相信司法機關也會秉公處理。