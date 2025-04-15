卓榮泰：若沒“退出聯合國”我會打給特朗普

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）台美關稅談判已於11日透過視訊進行。中國國民黨籍“立委”洪孟楷15日質詢提出，蔡英文是最適任與美談判的人選，為何有這麼好的籌碼卻不放呢？難道是賴清德、卓榮泰不願意敦請蔡英文嗎？“行政院長”卓榮泰卓表示，蔡的語文和談判能力、國際視野和對政務嫻熟度絕對沒有問題，但人選要互相有默契。



卓榮泰還說，當年若台灣沒被排除、還是主動“退出聯合國”，他自己也會努力打給特朗普看看，另外就是因不採取報復關稅或提出從零關稅談起，因此台灣就被列入第一批談判，否則可能被排到145名順序，台灣已備足方案。



洪孟楷認為，很多東西是我們籌碼，但民進黨政府不願意用。卓榮泰反駁說，籌碼不是擺在桌上，賭徒才會把籌碼擺在桌上，我們不是賭徒，不是做一場世界性的大賭博。洪孟楷表示，若政府是以賭博心態來看，他非常遺憾。



“行政院長”卓榮泰15日率“部會”首長赴“立法院”進行施政報告並備詢。洪孟楷質詢，此次談台美經貿談判小組總談判代表是“政院”“政務委員”楊珍妮，但他提議，蔡英文才是最適任的總談判代表人選，蔡英文英文又好、又懂談判，還曾和特朗普講過電話，美國怎不會接受蔡？連日本都是首相石破茂親自出馬當談判代表，難道是賴清德、卓榮泰不願意敦請蔡英文嗎？



卓榮泰說，他沒有這樣說，但各方聲音，他都聽見了，蔡英文的英文能力絕對沒問題，有談判經驗、又有國際視野的嫻熟度，絕無問題，但“國家”外交處境時，交涉人選也要互相有默契，“相信蔡英文已非常了解洪孟楷對蔡英文的肯定，全台人民都知道了，謝謝！”



洪孟楷追問，台灣有這麼好的籌碼、談判代表，為何不放？卓榮泰突然動怒反嗆“籌碼不是擺桌上，賭徒才會把籌碼放桌上，我們不是做世界性大賭博，“我方”談判籌碼是放在應放的地方，不是擺在這邊（“立法院”）討論的！”洪先是傻眼，也反擊痛批卓榮泰才適用賭博心態來看，他沒有提賭博。



洪孟楷又問，日本是石破茂親自出馬，且也說對美國不會妥協、也不排除採取報復性關稅，賴清德還沒談判就說不會採取報復關稅，台灣談判條件會比日本好還差？對等關稅能豁免嗎？



洪問，“經濟部長”郭智輝稍早受訪說美國關稅戰，同意賴清德說台灣人吃苦當吃補，這是失言嗎？卓榮泰說，是指台灣面對挑戰時，要健康面對，不是懷憂喪志，台灣有超前部署。