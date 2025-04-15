顧立雄：軍購無法平衡貿易逆差　有紓緩效果　

“國防部長”顧立雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）美國發動關稅戰，賴清德回應將加大對美投資、採購、軍購等。“國防部長”顧立雄今日答詢坦承軍購無法平衡貿易逆差，“沒算進去”，但可展現台美軍事交流合作是相當重要，可達到紓解效果。



“行政院長”卓榮泰15日率“部會”首長赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。國民黨“立委”鄭正鈐質詢，擴大軍購又不能減少美國對台的貿易逆差，賴清德為何還主動提？甚至蔡英文2017年也提過，為何？



卓榮泰答詢，通常是沒算進去，所以會考量採購需要，比如能源等建置，軍購在廣義定義上可再調整，會看台灣的“國防”能力、先進武器設備需要、財政能力，賴清德已指示“國防”預算朝占GDP 3%（現約2.45%）目標，與全世界有共同的防衛安全。



顧立雄答詢，雖說沒算進在台美貿易順逆差，但可展現台美軍事交流等合作面向，這些都相當重要，有些相關不適宜軍售管道，會盡量用商售管道，後續談判時也都可去說明，說明過去以來台灣向美軍購金額是多少，應可達到紓解美國對台灣的關稅效果。



鄭正鈐問，“經濟部長”郭智輝說公營事業未來10年可對美採購2千億美元，中油還簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，這是否是高風險錢坑？台灣要變成接盤俠嗎？媒體報導郭智輝還說採購美國天然氣占比要達到30%？



卓榮泰說，商業條件會考量，中油都有掌握，會評估分析合理的市場需求，有利開發會爭取。郭智輝說，他鄭重澄清從來沒說過美國天然氣占比要到30%，他不會去談多少比例，鄭正鈐的資料有誤；至於他提的2千億是概略講法，由談判小組規劃，2千億只是他個人過去經驗，認為這數字值得參考，用買多經驗分享給其他國家；另外美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）出訪第一站就來台灣談。