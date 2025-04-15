陳水扁、陳其邁同台為瓷藝博物館剪綵

微笑廣播網創辦人石川（左二起）、陳水扁、民進黨籍高雄市長陳其邁等人上台進行剪綵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月15日電（記者 蔣繼平）高雄廣播界名人、微笑廣播網創辦人石川設立的“莉.瓷藝博物館”15日上午開幕，在該電台主持“有夢上水”節目3年的陳水扁出席，與民進黨籍高雄市長陳其邁同台，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜也送來祝賀花籃。



石川也跨足經營番薯電視台、阿里山賓館，政商關係良好。開幕活動人潮滿滿，爭取民進黨高雄市長提名的4位綠委4人，就有邱議瑩、許智傑、林岱樺等3人到場。藍議員白喬茵是左營區議員也出席。成功大學校長沈孟儒亦與會。



國揚集團董事長侯西峰也出席，集團旗下有漢神百貨、漢來大飯店、漢來美食。



石川致詞時表示，受電視崛起、網路時代衝擊，許多人認為廣播是夕陽產業，他則分享媒體是分眾，看怎麼經營各取所需，與時俱進、靈活應變、隨著時代成長，這是他從事50年來的心得。他也希望呈現對歐洲古典瓷藝的熱愛與收藏成果，讓更多人欣賞到跨時代的魅力，為高雄帶動更多藝術氣息，為文化厚度添磚加瓦。



陳其邁致詞時表示，微微笑廣播電台深入所有台灣地區，受民眾喜愛，大家都知道具有影響力，更有家喻戶曉的“總統”級”主持人陳水扁，他在台上盛讚陳水扁為台灣民主化過程、發展言論自由貢獻良多，也感謝博物館歐洲過去皇室文化，瓷器展現給市民朋友，希望配合整體城市行銷，增加高雄市文化底蘊來推動觀光。