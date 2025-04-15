金門為陸洗產地？陳玉珍：全台有7個自貿區

藍委陳玉珍強調，台灣本島已有7大自由貿易港區，若自貿港區等於洗產地，應先檢討本島制度。（照片：陳玉珍臉書） 中評社台北4月15日電／金門縣積極推動設立自由貿易港區，卻被民進黨指控是幫大陸洗產地。中國國民黨籍“立委”陳玉珍15日強調，台灣本島已有7大自由貿易港區，若自貿港區等於洗產地，應先檢討本島制度。他表示，為避免替罷免添柴火，在台美關稅談判期間，她不會推動金門自貿港區進入經濟委員會實質審查，但這段時間內，也請“行政院”提出設立金門自貿港區的修法版本。



陳玉珍指出，金門目前尚未成立自貿港區，相關提案仍處於修法草案階段。然而民進黨卻將其描繪為“中國大陸洗產地破口”，甚至將其與對美談判、大罷免行動相互牽扯，頻頻潑髒水、抹黑造謠，令人遺憾。



陳玉珍質疑，台灣本島已有七大自由貿易港區，包括高雄港、台南安平港等，若自貿港區等同洗產地漏洞，民進黨應先行檢視本島現有制度，而非針對尚未成形的金門特別杯葛。



陳玉珍強調，《自由貿易港區設置管理條例》為全台適用法律，即使未來《離島建設條例》三讀通過，仍須受自由港區條例規範，並由關務署依法查驗，“民進黨政府若對海關沒有信心，那應該檢討的是整體制度，而不是阻擋金門的地方發展。”



陳玉珍重申，金門若能成立自貿港區，其管理機制與洗產地防範措施，都將比照其他港區辦理，絕不寬鬆，也願接受更嚴格的監督與審查，“我們只要求金門與高雄、台南平起平坐，別被歧視。”



考量當前台美關稅談判進行中，陳玉珍表示，為避免成為政治炒作與談判破裂的藉口，也不願再讓地方成為不當罷免的靶子，她不會推動相關法案進入“立法院”經濟委員會實質審查，盼中央單位能於此期間提出具體修法版本，為金門發展打下堅實基礎，成為台灣第8個自貿港區。



陳玉珍最後呼籲，民進黨應正視金門民眾長期以來對經濟發展的期待，不應再用政治標籤模糊焦點，“不要再讓鄉親寒心！”