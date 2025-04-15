藍罷團遭搜　白志工團“掃除綠衛兵”沒人退

罷免雙吳團體遭搜索，掃除綠衛兵志工團體表示，到目前為止，沒有人退出。（照片：掃除綠衛兵臉書） 中評社台北4月15日電／罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤、吳沛憶的藍軍“罷吳四騎士”滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等共6人因連署涉偽造文書，14日遭檢調約談，今晨獲交保境管。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌號召成立的“掃除綠衛兵”志工團體15日在臉書發文強調，我們說可以退，但是沒有人退！這場行動，從來就不容易。但每一位留下來的人，都用行動證明：我們不是為了鬧事，而是為了讓體制更好。



掃除綠衛兵表示，14日罷免連署領銜人和他的團隊接連被約談、被搜索、被羈押。我們跟每一位志工說：如果因為這樣感到害怕、想退出，我們都理解，我們不會責怪任何人。



掃除綠衛兵說，但是，到目前為止，一個說要離開的人都沒有。在這樣的壓力下，沒有人選擇退後一步。因為大家知道，我們不是在做一場為了哪個黨的政治運動，而是在守住一個民主社會最基本的權利：公民可以監督民意代表。而我們每位志工都帶著這樣的使命感。



掃除綠衛兵強調，這場行動，從來就不容易。但每一位留下來的人，都用行動證明：我們不是為了鬧事，而是為了讓體制更好。



掃除綠衛兵重申，我們堅信：誠實、守法、透明，是最強的底氣。也是我們會堅持走下去的原因。