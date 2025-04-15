關稅衝擊！大摩下修台灣今年GDP至2.2%

台“央行”。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／摩根士丹利發表報告指出，受到美國課徵關稅影響，嚴重打壓台灣經濟，因此大幅下修台灣今、明兩年的經濟成長預測，台灣2025年GDP成長預估下修到2.2%，低於前估的3.4%，2026年經濟成長預測也由2.5%下修至2%。



此前，美國2日宣布，將對台灣商品課徵32%對等關稅，彭博經濟學家估計，該稅率將讓台灣對美出口銳減約63%，導致台灣GDP約下滑百分之3.8%。



大摩也預期台“央行”將自12月起連續降息，也有可能提前到9月降息。交易員加碼押注“央行”降息，促成台灣短端利率交換（IRS）急速下挫，與3個月金融業拆款定盤利率（Taibor）之間的折價創有紀錄以來最大。



大摩表示，由於台灣對美國需求的依賴程度很高，尤其是科技領域，如果美國對半導體徵收新的關稅，台灣將面臨更具挑戰性的環境。這有可能導致台灣2026年的經濟成長率進一步下降至大約1%。



大摩預估台灣“央行”第4季開始連五季降息，重貼現率由目前的2%降至1.375%。而如果美國聯儲局提早在6月降息，台灣“央行”也可能提前在今年9月啟動降息。



根據彭博資訊數據，截至周二上午，台幣1年期IRS跌至1.52%，比台幣3個月Taibor利率低了近16個基點，為彭博自2014年有紀錄以來的最深折價；2年期IRS也急跌至1.42%，創去年2月以來最低。