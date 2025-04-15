卓榮泰：小港機場未來是大南方新矽谷基地

綠委李柏毅（右）質詢卓榮泰（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰今天在民進黨籍“立委”追問下表示，未來高雄小港與桃園機場是南北雙空港，會成為帶動地方交通建設，尤其是，小港機場未來是大南方新矽谷基地，是南向大門戶，目前在擴建航廈，有第一期與第二期。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。



民進黨高雄“立委”李柏毅今天質詢提及，高雄舉辦許多天團的演唱會，但是小港機場卻沒有歐美直飛飛機，後來華航調度A330飛機。卓榮泰，A330是3月30日當天飛抵高雄。



李柏毅指出，長榮航空與星宇航空都在採購新飛機，可不可以調派一台新飛機飛小港機場？“交通部”可以研擬優惠措施？



“交通部長”陳世凱答覆，我們會繼續努力，對於飛機費用減免等跟民航局討論，包機希望與觀光署一起努力，會爭取大型飛機降落小港機場。



李柏毅詢問，其實小港機場還有晚上可以飛，高雄接下來是南部矽谷重鎮，德國慕尼黑有車用晶片，澳洲布里斯本也是晚上都可以飛，調整一下起飛時間，可以不受宵禁影響嗎？



陳世凱表，這部分要研議，針對長線航空要有更多轉機客。先把小港機場作為區域重要航空站，讓東北亞、東南亞未來轉機往長遠地方飛，美國聯合航空今年7月飛往舊金山，就是從小港機場出發，我們會繼續爭取民航。

