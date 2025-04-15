陳廷秀：台美談判恐得吃下更多美債　傷害大

台中市議員陳廷秀質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月15日電（記者 方敬為）針對台美關稅談判，無黨籍台中市議員陳廷秀今天在議會質詢指出，美國總統特朗普發動關稅戰，背後的動機其實是要解決美債高築的問題，台灣被列入首批關稅談判名單內，不用高興得太早，因為台灣早就把籌碼雙手奉上，美國就是知道台灣很配合，所以第一個砍，恐怕屆時要台灣吞下更多無息美債，對台灣會是一大傷害！



台中市議會15日召開定期會，安排市政府針對“美國對等關稅衝擊因應”專案報告。陳廷秀質詢表示，美國的對等關稅政策其實只是一個手段，表面上是為了貿易平衡，實際上是為瞭解決美債高築的問題。



陳廷秀說，美國的債務總額已逼近40兆美元，根據美國聯邦政府規範，舉債上限是31.4兆美元，因為美國的GDP也差不多在30兆美元上下，正常來說，負債不能超過GDP，但美國目前的舉債早已突破天花板。



陳廷秀指出，特朗普認為自己有能力解決美債問題，但問題是，美國已經不是當年的美國了，美國現在已力有未逮，所以對外要斤斤計較。美國政府揮舞貿易平衡的大旗，祭出對等關稅政策，背後主要目的是為了減輕國債壓力。



陳廷秀表示，特朗普將關稅調升到30%甚至超過100%，藉由此舉的震撼力，逼迫各國來向美國談判。特朗普也知道關稅增加後，股市一定大跌，但按照過去的慣例，股市跌的話美債就會升，由於美國舉債已突破天花板，造成國家無以為繼。本來特朗普的想法是，股市跌的話會跑到債市，卻沒想到股、債雙跌，美國本身也很緊張，所以才趕緊踩煞車，暫緩實施90天。



陳廷秀進一步說，台灣還很高興列入第一波談判名單，但其實第一波反而被砍得最快，因為台灣已經把底牌掀開了，籌碼都交給美國了，美國當然要先跟台灣談，台灣外匯存底有5760億美元，今年的3月27日，“中央銀行”的副總裁朱美麗在“立法院”備詢時說，台灣外匯存底有92%、5300億美元是買美國債券。現在美國債券有一批高達6.5兆元今年內要到期，所以美國接下來向台灣談判，很可能就是要台灣加買50年免利率的美債，各位想想看這對台灣的傷害有多深？



陳廷秀示警，如果台灣整個外匯存底全部賠在美債的話，台灣將無以為繼，這是很棘手的問題，所以他要利用在市議會質詢的時間向各界提出呼籲，也希望市政府與有關單位好好深思。