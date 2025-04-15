補件喪失原籍證明惹議　綠委為陸配二代陳情

綠委鍾佳濱15日與2名陳情人在屏東市服務處開記者會。（圖：鍾佳濱服務處提供） 中評社屏東4月15日電（記者 蔣繼平）台“移民署”近期要求大約1萬2千名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，引起爭議。民進黨籍“立委”鍾佳濱15日與2名陳情人在屏東市服務處開記者會，呼籲相關單位針對不同情況提出指引，以免受影響的民眾無所適從。



綠委鍾佳濱屏東市服務處近日接獲屏東兩件陸配二代陳情案件，都是台灣人娶陸籍配偶後的第二代，發生繳交放棄大陸戶籍的“除戶籍證明”時遇到困難情況。



父親是台灣人、母親是陸配的27歲胡姓男子表示，自己在大陸出生，但11個月大就來台至今，已透過親子鑑定取得台灣身分，自始至終未在大陸持有戶籍，他強調在大陸就是“一張白紙”，無法得知能如何取得“除戶籍證明”，建議政府應採用更彈性的方式，避免無法提出證明，使陸配二代喪失台灣人身分。鍾佳濱服務處指出胡男案件較單純，主要是擔心後續審核能否順利。



另一名台籍的陳情人許先生表示，他與陸配妻子結婚生下的女兒在大陸出生後即返回台灣取得戶籍及身分證，後隨母親至大陸就學，至2014年又再返台繼續求學。如今時隔10年，台灣政府卻要求必須補繳證明，母親也說沒有替女兒入過大陸戶籍，到底該如何舉證？何況到大陸也未必能順利取得證明。



由於目前台灣政府提出的“具結”替代方案中，提及自2015年1月1日起若經查獲仍有赴大陸情形者，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明。鍾佳濱指出，陳情人許先生的女兒正是因為10年內曾返陸探親，因此在提交證明上卡關，針對陸配二代狀況較多，他建議能針對各種狀況提出更明確指引，以免無所適從。



鍾佳濱表示，“移民署”一旦發出通知後牽動的是多數人的權益，他呼籲有類似困擾者，趕快向服務處反映，除提供完整的資訊外，也讓服務處透過案例彙整，轉請行政機關做出對應指南，讓民眾有據可循。他同時呼籲“移民署”、陸委會商討出更周全、更通融的解套方法，讓行政機關與人民皆能有所遵