台半導體產業鏈赴美　郭智輝：技術不會過去

卓榮泰（右）與郭智輝（左）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）輝達（NVIDIA）14日宣布，正攜手台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，在美國境內設計並興建價值5000億美元的AI基礎設施，將首度實現AI超級電腦完全在美國打造。台“經濟部長”郭智輝15日表示，台灣有兩種公司會過去，一是做代工的，二是封裝，“經濟部”會嚴守台灣技術本位，留在台灣不會過去。



台積電3月宣布加碼赴美投資1千億美元後，台灣社會憂心半導體產業鏈外移。輝達14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國興建價值高達5000億美元的AI基礎設施。



“行政院長”卓榮泰15日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔問及，輝達宣佈要在美國興建5千億美元的AI超級電腦，未來台灣會有更多半導體產業鏈赴美嗎？



郭智輝回應，“經濟部”有評析，台灣大概衹有2種公司會跟著去，一是做EMS的，也就是做代工的，鴻海、緯創會過去，二是台積電的封裝部分，本來交給美國企業做，但技術可能不夠，台灣的矽品可能會去美國指導，對這個案詳細內容“經濟部”都有掌握。



郭智輝強調，台灣廠商要去美國投資，“經濟部”都會關注，若是屬於台灣技術的部分，一定嚴守台灣技術本位，留在台灣不會過去。