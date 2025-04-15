金門罷珍捲土重來意願調查達標　陳玉珍回應

來自金門的藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社金門4月15日電／推動罷免中國國民黨金門縣籍“立委”陳玉珍的團體“珍礙金門”，今年2月間按舊制辦理連署差73件未過關；如今“珍重再見”罷團捲土重來，於“線上”進行罷免陳玉珍第一階段“意願調查”，1247人的門檻已經達標，將繼續徵詢鄉親參與二階的連署意願，朝12470人的目標努力。對此，陳玉珍今天表示，參與任何形式的政治活動都應“依法”，強調目前公職人員選罷法當中，並無所謂“意願調查”式的罷免。



根據《中時新聞網》報導，“珍重再見”金門罷團發起人翁明志表示，第一階段的“意願調查”已提前達標，讓罷團士氣大振；他也說明，已達標的是“第一階段意向書”，並非連署書，“意向書”的目的是統計有多少人願意填寫罷免連署書，只要人數達標，罷團就會啟動新制進行罷免行動。即日起將繼續徵詢鄉親參與二階的連署意願，朝12470人的目標努力，提醒已報名第一階段者不必重複登記，靜待未來通知繳交罷免連署書即可。



對此，陳玉珍表示，任何金門鄉親想要提案倡議罷免在地民意代表或是地方政府官員，是金門鄉親的權利，“中華民國”是民主自由的社會，金門鄉親對於地方民意代表的表現也都看在眼裡，她相信金門鄉親的自由意志選擇。



陳玉珍也指出，金門鄉親期盼兩岸能夠維持和平、金門經濟有發展前景，青年能夠返鄉就業，老人獲得完善照顧，醫療能夠持續進步，這些才是金門鄉親最關切的問題。至於台灣想要“脫中入北”，想要建立“非紅供應鏈”，這些都距離金門鄉親太遙遠。



陳玉珍強調，雖然尊重金門鄉親發動罷免的權利，但也要提醒鄉親，參與任何形式的政治活動都應“依法”參與。目前公職人員選罷法當中，其實沒有所謂“意願調查”式的罷免，某些個人或團體是否可能藉此蒐集鄉親個資，進而有違法疑慮，就如同很多詐騙集團藉由政府名義騙取個資而後進行詐騙，這部分他會函請“中選會”解釋加以釐清，以避免鄉親權益受損。