台灣房價恐下跌20%！四大跌價訊號出現

高雄市受台積電進駐影響，帶動房價飆升。隨著投資客大舉退場，房價出現明顯下修。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／房市信用管制措施上路超過半年，強勁的市場已經有所冷卻，此時是否適合進場？全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，房市下跌4大訊號已經出現，接下來價格可能回檔10%至20%。此時不應輕易進場，恐會接到落下來的刀子。



陳傑鳴於ETtoday專欄表示，過往房價下跌的訊號包括升息難貸款、房市賣壓攀升、信用管制強化及股災。以2008年金融海嘯來說，股市重摔6成，房價也回檔1成至2成，目前股市因關稅戰動盪不安，房市也很難樂觀。普遍認為，房價承受較大壓力的地方，主要還是落在蛋白區或重劃區。蛋黃區降價的壓力也會比較小，抗跌能力較強。



馨傳不動產智庫執行長何世昌上周曾在臉書上表示，“今年的利空頻發，不確定因素升高，經濟展望從樂觀轉為保守，使得房市轉變為買方市場，在部份供給量較大的區域，讓利的急迫性正在增加之中”。至於消費者該怎麼選？何世昌說：“關鍵是要掌握區域行情，包括行政區、次分區與個別路段的特性與價格差異，才能真正買到甜甜價”。



工商時報報導，公股銀高層直指，今年“量縮”已經成定局，更是所有銀行的共識。價格則是各銀行的看法有所差異，從緩跌、溫和修正、高檔震盪的看法都有。整體預計房價難以上攻，但將出現明顯差異，例如較核心區域下跌空間有限，較偏遠區域的房價下跌幅度將至少從5%起跳。



根據“內政部”不動產資訊平台最新資料顯示，去年第四季全台平均房價降至每坪新台幣33.86萬元，季跌6.6%。雙北相對抗跌，季跌幅分別為台北3%、新北2.3%。桃園與台中也出現下跌，跌幅為4.8%與3.2%。台南與高雄的跌幅最為劇烈，台南相較去年第三季跌價7.1%，高雄降幅最大高達10.4%。



對此，中信房屋研展室副理莊思敏分析，南、高房價提前反映未來發展利多，但相關建設尚未完全到位，加上當地民眾所得成長遠遠追不上房價漲勢，導致市場支撐力道不足。隨著投資客大舉退場，部分屋主為避免後市走跌，紛紛選擇主動調降售價、加速出脫，使房價出現明顯下修。