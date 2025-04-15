台灣六都房價下殺　高雄、台南砍最兇

全台及六都房價平均房價季度變化。（圖:中信房屋網） 中評社台北4月15日電／去年9月台央行宣布第七波信用管制措施，讓火熱的房市瞬間冷卻，去年第四季數據顯示，六都房價齊跌，季跌幅達到6.6%，以高雄修正的幅度最大，高達10.4%，台南也達7.1%，顯然已進入市場修正階段。



根據“內政部”不動產資訊平台最新資料顯示，去年第四季全台平均房價降至每坪新台幣33.86萬元，季跌6.6%，雙北相對抗跌，季跌幅分別為台北3%、新北2.3%，桃園與台中也出現下跌，跌幅為4.8%與3.2%。



台南與高雄的跌幅最為劇烈，台南相較去年第三季跌價7.1%，高雄降幅最大高達10.4%。對此，中信房屋研展室副理莊思敏分析，南、高房價提前反映未來發展利多，但相關建設尚未完全到位，加上當地民眾所得成長遠遠追不上房價漲勢，導致市場支撐力道不足，隨著投資客大舉退場，部分屋主為避免後市走跌，紛紛選擇主動調降售價、加速出脫，使房價出現明顯下修。



去年第四季房價下修，今年第一季又碰上美國總統川普關稅戰及股災，不排除出現進一步下跌的可能性，全向科技房產中心總監陳傑鳴認為，房市下跌4大訊號已經出現，接下來價格可能回檔10%至20%，此時不應輕易進場，恐會接到落下來的刀子。



陳傑鳴表示，過往房價下跌的訊號包括升息難貸款、房市賣壓攀升、信用管制強化及股災。以2008年金融海嘯來說，股市重摔6成，房價也回檔1成至2成，目前股市因關稅戰動盪不安，房市也很難樂觀。