藍委不滿卓榮泰對美牛豬態度　要求捍衛健康

卓榮泰接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判11日首度接觸，“行政院長”卓榮泰15日表示，希望朝雙邊貿易協定（BTA）的方式達成雙邊貿易協定。至於攸關台灣人民食安的美豬、美牛會否鬆綁？卓榮泰話沒有說死，他僅說，首先要把握人民消費市場習慣，也須參考國際標準與科學依據，才能有利於堅守立場談判。



對於卓榮泰未明確表達立場，楊瓊瓔不滿地感嘆道，卓榮泰的立場讓大家聽得都不是很清楚，真正清楚的立場是，基於孩童健康，基改食品一定不能進入校園，請卓榮泰未來必須徹底執行到位。





“行政院長”卓榮泰15日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔問及，對美關稅談判，“賴政府”官員至今未能具體回答要談什麼，卓榮泰曾說過希望以BTA的精神跟美國談，達成機率有多大？



卓榮泰回應，我們希望用BTA的方式達成雙邊貿易協定，參考的是美墨加協定（USMCA），我們看到的結構跟基礎，雖執行內容並不如原本的協定那樣完整，但至少是一個架構，此架構下若能往BTA方向進行雙方談話，也許可以做一些磋商。



楊瓊瓔說，台灣現在僅能夠進口30個月以上的美牛，美豬的部分，特別是與國際標準不符的萊克多巴胺的檢測方式，都在美國貿易關稅障礙內，美牛、美豬可能因關稅談判鬆綁嗎？基因改造食品不能進入校園，會否也有變動？

